Agolio sobre Pedro Serrudo: “No vamos a sostener privilegios para unos pocos”

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, se refirió en SinVueltas al caso del histórico dirigente gremial Pedro Serrudo, quien fue jubilado por decreto tras medio siglo de trabajo en el municipio.

La funcionaria aseguró que la medida “es totalmente legal” y responde a una decisión política del intendente Emiliano Durand de “terminar con los privilegios dentro de la administración pública”.

“Lo que tiene que hacer el gremialismo es representar al trabajador municipal. Esta persona, Pedro Serrudo, trabaja hace 50 años en la Municipalidad, 50 años cobrando un sueldo, y hace 30 años que no pisa el CCM. Y si iba, era para reclamar o para entorpecer la gestión”, expresó Agolio.

La secretaria explicó que el Ejecutivo municipal actuó dentro del marco legal y que el caso fue presentado ante la Justicia, quien avaló la quita de la tutela sindical. “Acá, sobre todo, es una decisión de Emiliano: nosotros no vamos a sostener privilegios para unos pocos. Esta no es una municipalidad donde algunos se puedan perpetuar en los cargos” sentenció.

La funcionaria también cuestionó el rol de Serrudo dentro del ámbito sindical y su capacidad de representar a los empleados municipales que hoy se desempeñan en el CCM. “Lleva 50 años trabajando en la Municipalidad. Poco puede representar esa figura al empleado que va, trabaja todos los días, marca horario, hace horas extras. Poco representa a quien quiere ingresar por mérito y no por acomodo. Hemos tomado la decisión política de jubilarlo, y eso va para todos” manifestó.

“El sindicalismo es algo legítimo, defender a los trabajadores es legítimo. Pero cuando se usa ese cargo para obtener privilegios personales o extorsionar, hay que ponerle un punto final, y eso hemos hecho: pusimos un punto final a ese ciclo” finalizó.