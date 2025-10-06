Chalabe sobre jubilación de Serrudo: "No se puede atornillar a un lugar por 30 años"

Tema que tomó relevancia en las últimas jornadas fue la decisión tomada por el intendente Emiliano Durand, quien firmó la jubilación del histórico dirigente gremial Pedro Serrudo, quien llevaba 50 años como empleado municipal, pero también 30 años como dirigente en el gremio UTM.

Al respecto de la medida el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Juan Manuel Chalabe, habló con FM Aries donde indicó que desde la comuna se procedieron a todas las actuaciones del marco de la ley, entendiendo que una persona no puede llevar décadas “atornillada” a un lugar de toma de decisiones.

“Aquí no hay ninguna persecución, el intendente lo explicó bien, aquí hay una cuestión legal porque se cumplieron todos los procesos administrativos, Serrudo en 2013 debería haber iniciado sus trámites jubilatorios”, aseveró primeramente.

Dicho esto precisó que en la parte judicial se cumplieron todos los plazos, conforme a la ley, para determinarse la jubilación a Serrudo. “Él, amparado en su tutela sindical, venía posponiendo esta decisión, pero la Justicia tomó la decisión y, por tanto, la Municipalidad decidió terminar la relación”, explicó el funcionario.

Para ser más claro de la situación del ya ex dirigente, Chalabe enumeró que Serrudo “tiene 77 años, más de 50 en la Municipalidad y 33 al frente de un gremio, ahí es donde nace la decisión política que, para transformar la ciudad, hay que transformar la administración y no puede haber este tipo de privilegios”.

Por último, el Jefe de Gabinete subrayó que la decisión responde igualmente a un pedido de la gente y la ciudadanía, en cuanto “lo que esperan de quienes hacen política, que no son dueños de nada, no se puede atornillar a un lugar de toma de decisiones, como lo hizo Serrudo, por 30 años al frente de un gremio municipal”, concluyó.

“Ahora, en el gremio votarán a su nuevo líder, como corresponde”