Restringen el acceso a la Quebrada de San Lorenzo por el operativo de búsqueda de Vicente Cordeyro

La Municipalidad de San Lorenzo informó que este viernes se encuentra restringido el acceso a la Quebrada de San Lorenzo y a la Reserva Municipal Las Yungas, debido al operativo de búsqueda de Vicente Osvaldo Cordeyro, el excomisario mayor y exdirector de Investigaciones de la Policía de Salta, desaparecido desde la mañana del jueves.

Desde el municipio explicaron que la decisión se tomó por razones de seguridad, ya que en la zona trabajan brigadas de rescate, equipos de la Policía y bomberos voluntarios, que recorren distintos senderos y sectores de la reserva en busca de pistas sobre el paradero del exfuncionario.

“El ingreso a la Quebrada y a la Reserva Las Yungas permanecerá restringido hasta nuevo aviso”, señalaron desde la comuna, al tiempo que solicitaron la colaboración de vecinos y visitantes para respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar el ingreso a las áreas afectadas, con el fin de no entorpecer las tareas de rastrillaje.

El amplio operativo, iniciado en la madrugada del viernes, cuenta con la participación de más de 100 efectivos policiales, pertenecientes a distintas unidades: Infantería, Caballería, División Canes, Motorizada, Policía Rural, Investigaciones, Bicipolicías, el Grupo de Operaciones de Alto Riesgo y Bomberos de la Policía, además de Bomberos Voluntarios de la zona.

La búsqueda es supervisada por el jefe y subjefe de la Policía de Salta, comisarios generales Diego Bustos y Walter Toledo, con intervención de la Fiscalía Penal N.º 2.

La desaparición de Vicente Cordeyro

Vicente Cordeyro, de 64 años, fue visto por última vez el jueves por la mañana, cuando dejó a su hija en una escuela ubicada en Mitre y Belgrano, en la ciudad de Salta. Horas más tarde, su vehículo —un Volkswagen Surán gris— fue hallado estacionado en San Lorenzo, sin ocupantes.

Desde ese momento, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que se concentra en el área de la Quebrada y la Reserva Las Yungas, una zona de difícil acceso y vegetación densa.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad: ante cualquier información sobre su paradero, comunicarse de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.