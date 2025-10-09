Buscan al exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro

El ex director de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro, es buscado intensamente por su familia.

Según informó su familia a InformateSalta, esta mañana dejó a una de sus hijas en el colegio y desde ese momento no se sabe nada de él. Se mostraron preocupados porque es la primera vez que sucede algo así.

Cordeyro fue parte de la Policía de Salta y se dedica a la docencia en la Universidad Católica de Salta.

Si lo viste comunicate al 911 o al 3874479699 o al 3873116552