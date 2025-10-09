Buscan al exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro

Buscan al exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente CordeyroSociedad09/10/2025
El ex director de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro, es buscado intensamente por su familia.
Según informó su familia a InformateSalta, esta mañana dejó a una de sus hijas en el colegio y desde ese momento no se sabe nada de él. Se mostraron preocupados porque es la primera vez que sucede algo así.
Cordeyro fue parte de la Policía de Salta y se dedica a la docencia en la Universidad Católica de Salta.
Si lo viste comunicate al 911 o al 3874479699 o al 3873116552
