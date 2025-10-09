Continua la búsqueda de Vicente Cordeyro: No aparece el automóvil

Fuentes de la policía de Salta confirmaron que están buscando intensamente al exdirector de investigaciones, Vicente Cordeyro, pero hasta el momento, no han podido dar con él.

Según contó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X, buscaron el rastro de su vehículo por las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no han podido dar con él. “Se diagramó un operativo especial, sin resultado hasta el momento” detalló.



Se han realizado relevamientos en hospitales y centros de salud, pero hasta el momento no han tienen rastro o certeza de qué sucedió con el excomisario.

Cordeyro dejó a su hija esta mañana en el Colegio del Jesús a bordo de un Volkswagen Suran y debía retirarla en horas del mediodía, pero nunca llegó.

Si lo viste comunicate al 911 o al 3874479699 o al 3873116552.