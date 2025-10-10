Sáenz hizo escuchar la voz de los salteños y reactivó la obra de la Ruta 9/34

El Gobierno de Salta informó que los trabajos en la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo de más de 26 kilómetros entre Rosario de la Frontera y Metán, avanzan con mayor impulso luego de las gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Gobierno nacional.

Si bien la reactivación de la obra había sido anunciada en mayo de 2025, los avances se mantenían a un ritmo muy lento. En ese contexto, Sáenz efectuó un reclamo frente a la Casa Rosada por la demora en las obras comprometidas para la provincia, lo que derivó en una respuesta positiva y una aceleración de los trabajos.

“Cuando los salteños nos comprometemos, cumplimos. Yo di mi palabra que iba a reclamar frente a Casa Rosada por esta obra y ahora el Gobierno nacional está cumpliendo con su parte. Se pudieron reactivar los trabajos en esta ruta tan querida, tan soñada y tan esperada”, expresó el mandatario durante su visita de supervisión al tramo en ejecución.

La obra contempla la construcción de una nueva calzada al este de la actual, con sentido único hacia el sur (Salta–Rosario de la Frontera), la duplicación de carriles donde sea viable, adecuaciones geométricas y estructurales, la incorporación de colectoras, mejoras en las obras de arte mayores y menores, pavimentación, señalización, iluminación y el diseño de nuevas intersecciones.

La inversión estimada para el proyecto es de 85 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de 36 meses.

La Ruta 9/34 es una arteria estratégica para la provincia y el norte del país. Su modernización busca reducir la siniestralidad vial en un tramo históricamente crítico, mejorar la conectividad regional y fomentar el desarrollo productivo y turístico del sur salteño.

Durante su recorrido, Sáenz anunció también la reactivación de los trabajos sobre la Ruta 16, donde se prevé avanzar en un tramo de 35 kilómetros de los 80 proyectados, y adelantó gestiones vinculadas a la salida al Pacífico, como parte de la política de integración logística que impulsa su gestión.

El gobernador estuvo acompañado por los intendentes de Metán, José Issa, y de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, junto con el jefe del Distrito Salta de Vialidad Nacional, Federico Casas.