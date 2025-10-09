Animales sueltos : "Más que encontrar culpables, hay que buscar modos de concientizar"

La presencia de animales sueltos en rutas e incluso en los distintos tramos de circunvalación, son una problemática que parece no encontrar solución a pesar de las sanciones que se anunciaron. En la madrugada de este jueves, un hombre perdió la vida a bordo de una motocicleta, tras embestir una caballo sobre ruta nacional N° 51 e InformateSalta buscó la palabra de especialistas en el área vial, como lo es la periodista Laura Salado, quien hizo un enfoque de la situación y habló de multicausalidad como así de las responsabilidades compartidas.

Salado dijo que: "En ruta 51 tiene tramos rurales y también urbanos, como en la ruta 9, a Jujuy o la del dique Cabra Corral. son rutas donde hay presencia de animales" y advirtió que: "Por lo general la presencia de animales está acompañada del cuidador" y trajo a colación el trabajo que se logró en la subida por Avenida Arenales, zona campo Militar o en ruta 51, San Luis, o la Circunvalación para que los dueños los resguarden.

La periodista explicó que: "La normativa si obliga a los dueños que los animales estén marcados, identificados, entonces si una animal que escapa, porque puede ocurrir, el personal policial puede saber a quién pertenece y devolverlo. La dinámica de la vida cotidiana es que se ve un animal en la ruta, la gente llama por teléfono, baja la velocidad, circula con cuidado, llama al 911, el 911 va, personal de la policía rural o asignada, va haasta ahí secuestra el animal, ahora eso si no pasa un siniestro".

Ya en el caso de un siniestro con animales recordó que: "Los animales de manera intespectiva cruzan la ruta o están en la vía y que el conductor viene en una velocidad en la que no puede hacer una maniobra de evasión, entonces no sabemos cual fue la mécánica del siniestro de esta mañan. Incluso hubo hechos donde personas venían en su vehículo que sufrieron lesiones o lesiones leves, porque el animal cruzó intespectivamente y fue realmante un accidente, pero son muy pocos los casos de ese tipo".

La especialista en materia vial, entiende que hay responsabilidades compartidas en estos episodios puntuales que tienen que ver con "la responsabilidad de los dueños de los animales, segundo el poder conducir demanera preventiva y defensivamente, porque hay rutas que tienen señalización de animales sueltos y otras no, pero por lo general que circulan por esos lugares conocen que pueden ocurrir estos tipos de hechos".

En las rutas Nacionales o provinciales, la gente no respeta los 80 km por hora y circulan entre 100, 120 a 130, y no tienen tiempo de reacción, puede ser un animal como así también una persona. Entonces es imporatante el respeto de velocidad". Asi mismo consideró que cada actor tiene una responsabilidad y más que encontrar "culpables" se debe encontrar mecanísmos por los cuales la gente sea más prudente,

Por último agregó que : "Nuestras responsabilidad parte específicamente de que las normas que existen están por algo y hay que respetarlas, para mitigar el máximo posible el riesgo de sufrir un siniestro vial. Es super complejo y multicausal r insistió en la necesidad de concientizar sobre las responsabilidades sociales, colectivas, el consumo de alcohol, el conductor designado.