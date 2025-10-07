Sáenz reclamó en Casa Rosada: “Hizo lo que se comprometió”, lo respaldó Villada

Ayer el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz se instaló en las puertas de la Casa Rosada a fin de pedir por el cumplimiento de las obras que el Gobierno nacional se había comprometido.

Quien se expidió al respecto en CNN Radio Salta, fue el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villa, señalando la importancia de este reclamo para que las provincias sen escuchadas.

“El Gobernador hizo lo que se comprometió días pasados” explicó Villada, por lo que el mandatario provincial fue a reclamar por el cumplimiento de las obras prometidas y a seguir bregando por la construcción de un país con mayor igualdad.

“Seguir bregando por la construcción de un país más equilibrado que tenga menos desigualdades y que las autoridades entiendan que hay otra realidad más allá del centro del país” sostuvo el funcionario.

“Lo hizo de manera pública para que el reclamo llegue a la Casa Rosada”.

Con el reclamo que lleva adelante el Gobernador se busca instalar en el orden nacional la necesidad de todos los argentinos que quieren salir del camino de los ajustes: “Acá hay que dar una batalla política para que se entienda que el reclamo que hacen las provincias es un reclamo que le va a hacer bien al país”.

Sobre el Jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, que se acercó a hablar con Sáenz, afirmó que se trata de un funcionario respetuoso y con diálogo, pero que lamentablemente no toma definiciones.

Por último, Villada sostuvo que hay que discutir políticas de desarrollo como lo plantea el Gobernador: “Cuanto mayor sea la producción minera más dólares van a ingresar, cuanto mayor sea la producción de energía verde menos vamos a necesitar de energía que compramos en el exterior”.