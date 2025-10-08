Sáenz: “Buscan credibilidad a nivel internacional, que cumplan con lo que firmaron aquí”

Tras su reclamo en Casa Rosada solicitando que Nación cumpla con la bajada de fondos prometidos para las obras, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estuvo presente en medios nacionales.

En A24 el mandatario provincial afirmó que su presencia en Buenos Aires tuvo como objetivo visibilizar la situación que atraviesa Salta, remarcando que Argentina no comienza y termina en Buenos Aires.

“Yo no vine a pedir que me atiendan, vine a hacer escuchar el reclamo del norte argentino y que sepan todos que el Gobierno nacional no está cumpliendo con lo prometido” remarcó, refiriéndose a los compromisos que había asumido Nación en junio del 2024.

En ese momento, desde Salta expusieron obras necesarias, prioritarias e importantes para el crecimiento del norte del país, las cuales fueron planteadas de forma tal que no afecten el equilibrio fiscal, aun así, sin respuesta ante lo prometido.

“No es que me guste venir a pararme en Plaza de Mayo para que se entere el país que no nos están cumpliendo, pero era necesario reclamarles que cumplan con su palabra y hacer saber que no lo están haciendo”.

“No quiero que me digan que vamos a seguir hablando después de las elecciones, ellos firmaron un acuerdo y mientras ellos siguen sin cumplir, en Salta hay gente que se muere porque las rutas son trampas mortales” dijo Sáenz, recordamos que Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, fue a su encuentro en Plaza de Mayo y le manifestó que trabajarán en conjunto para ver como viene la segunda etapa de gobierno pero que ahora cursan momentos electorales.

Sáenz hizo hincapié que existen dos argentinas, por un lado, la que esta mirando permanentemente lo que sucede en Buenos Aires y la Argentina que nadie ve, por lo que era necesario darle visibilidad a esta Argentina relegada.

Solicitó a los funcionarios que bajen los fondos para realizar las obras cumpliendo así con su palabra: “Buscan credibilidad a nivel internacional, pero primero respeten la palabra empeñada y cumplan con lo que firmaron aquí”.