Gimnasia y Tiro vs Temperley: El acceso al público se habilitará a las 19 horas

Más de 300 efectivos participarán del operativo que se desplegará mañana en el estadio David Michel Torino. Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 19:00 horas, mientras que el partido comenzará a las 20:30 horas.

La Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley de Buenos Aires, que se jugará mañana a las 20:30 horas en el estadio David Michel Torino por el Torneo Primera Nacional 2025.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 300 efectivos pertenecientes a unidades especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 19:00 horas, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

