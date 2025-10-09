Detuvieron a un hombre que intentaba robar una moto en pleno centro

Un hombre de 42 años fue imputado por intentar robar una motocicleta estacionada en un edificio de calle Pellegrini al 100, en el microcentro salteño. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y fue detectado gracias al sistema de cámaras del 911.

El fiscal penal interino Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal 2, le imputó de manera provisional el delito de robo calificado. La Fiscalía además solicitó su prisión preventiva, teniendo en cuenta sus antecedentes delictivos.

El sospechoso fue observado por las cámaras de seguridad mientras caminaba por la zona céntrica empujando una moto. Al ser interceptado por la Policía, no pudo justificar la procedencia del vehículo y quedó detenido.

El seguimiento posterior de las cámaras permitió confirmar que el rodado había sido forzado y sustraído del interior de un edificio de la primera cuadra de Pellegrini.