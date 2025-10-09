Durante un operativo, originarios de Tapiete atacaron a efectivos de la Policía

Un hecho lamentable de violencia se dio en las últimas horas en Misión Tapiete, Tartagal. Todo inició cuando se alertó al 911 que un menor habría sido víctima de un asalto en la intersección de calles Araoz y Storni.

Identificado el delincuente, la policía ingresó a Misión Tapiete para detener al sujeto, el cual se había refugiado en un domicilio. Cuando era demorado, al menos 40 personas reaccionaron a favor del delincuente e iniciaron una feróz agreisón para con la policía.

Arrojaron piedreas, palos y todo elemento contundente a su alcance. Resutaron lesionados 7 efectivos policiales.

Por estas horas el sujeto acusado de robo fue identificado y puesto en libertad, quedando a diposición de la Justicia, así lo confirmó el comisario Jorge Ruíz por Diario de Tartagal.