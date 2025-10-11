Tráfico de animales exóticos: Allanaron una veterinaria que operaba en el mercado negro

Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones” llevaron adelante un operativo en una veterinaria de la ciudad de Posadas, donde se constató la tenencia y comercialización ilegal de animales exóticos.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por infracción a las leyes 14.346 de Maltrato y Actos de Crueldad Animal y 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Al allanar el local, los gendarmes encontraron más de 100 animales vivos, entre ellos monos titi, lagartos overo, serpientes y tortugas acuáticas, todos en condiciones precarias de encierro y sin cuidados adecuados. Además, otros 14 ejemplares fueron hallados sin vida, congelados dentro de un freezer.

El Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial dispuso el secuestro de los animales y elementos vinculados al caso, así como el resguardo y traslado de las especies para su recuperación.

En el operativo participaron también integrantes del Servicio de Protección Ambiental de la Región VI, la Dirección de Defensa del Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones y el Ministerio de Ecología de la provincia, quienes colaboraron en las tareas de rescate y traslado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen de los ejemplares y las posibles redes de tráfico involucradas.