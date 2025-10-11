VIDEO: Un perro antinarcóticos descubrió cocaína que ocultaba un comandante salteño de Gendarmería

La Policía santiagueña secuestró más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta Toyota Hilux. Los detenidos son oriundos de Cerrillos, Salta.

Un operativo de control vehicular de rutina derivó este viernes en un procedimiento de alto impacto en el límite norte de Santiago del Estero. Tres hombres oriundos de la provincia de Salta fueron detenidos en el puesto fronterizo de Urutaú, departamento Copo, luego de que la Policía descubriera más de cinco kilos de cocaína de máxima pureza escondidos en una mochila dentro de una camioneta Toyota Hilux gris.

El procedimiento, registrado en video, tuvo lugar al mediodía sobre la Ruta Nacional 16, en el paso limítrofe con la provincia del Chaco. Los efectivos detuvieron el vehículo ocupado por tres adultos y un adolescente que manifestaron viajar hacia Corrientes. Durante la entrevista, los agentes notaron signos de nerviosismo y respuestas evasivas por parte del conductor, quien se identificó como miembro activo de Gendarmería Nacional y exhibió su credencial exigiendo continuar viaje.

Ante las sospechas, se dio intervención al Juzgado Federal en turno, que autorizó la requisa del vehículo. El perro antinarcóticos “Maia” marcó una mochila negra en la caja trasera y, en su interior, los policías hallaron cinco paquetes envueltos en cinta amarilla con un peso total de 5,690 kilos de cocaína. Las pruebas de orientación confirmaron que se trataba de droga de máxima pureza.

Además, la fuerza utilizó un escáner portátil de última generación para la inspección completa del rodado, consolidando la evidencia. Durante el procedimiento se secuestró una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación y prendas identificatorias de una fuerza nacional.

Los tres adultos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Segunda Nominación de Santiago del Estero, imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El adolescente que los acompañaba quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

En las últimas horas, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la capital santiagueña bajo un fuerte operativo de seguridad. El procedimiento fue encabezado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas con sede en Monte Quemado.