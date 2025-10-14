Venta ilegal de animales en B° Solidaridad: “La Policía rural tiene que actuar ya"

Vecinos de la feria de barrio Solidaridad denunciaron la venta ilegal de animales como conejos, gallinas, patos y hasta perritos, que eran ofrecidos dentro de pequeñas jaulas.

El hecho fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales y generó preocupación por la falta de controles en uno de los mercados más concurridos de la zona sudeste de la ciudad.

En diálogo con Informate Salta, la abogada Carmen Céspedes, especialista en Derecho Animal, expresó su repudio ante la situación y pidió la intervención inmediata de las autoridades competentes.

“Es algo que vienen denunciando los vecinos hace mucho tiempo y creo que la Policía Rural tendría que hacer un recorrido por esa zona. Es una infracción dependiendo del tipo de animal que estén vendiendo”, afirmó.

La especialista recordó que la venta de animales en la vía pública constituye una violación a la legislación vigente. “Si están vendiendo animales domesticados o de granja tampoco pueden hacerlo. Tenemos una ley provincial que es la Ley de Vidrieras No Vivas, además de la Ley Contravencional N° 7135, que prohíbe expresamente la comercialización de animales en la vía pública”, explicó Céspedes.

Asimismo, pidió la intervención inmediata de la Policía Rural y Ambiental para que actúe en el lugar:“Inmediatamente tiene que llegar la Policía Rural y Ambiental para decomisar estos animales. Hay multas monetarias equivalentes a litros de nafta que se aplican a quienes realizan estas acciones ilegales”, detalló.