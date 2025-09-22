Allanamiento en B° Solidaridad: “Si quiere robar, que se vaya lejos”

Desde la fuerza policial se sigue trabajando en poner fin a la delincuencia en Salta y en este marco se realizan distintos procedimientos como el que sucedió durnate la mañana de este lunes 22 de septiembre comenzó con tensión en la zona sudeste de la ciudad, más precisamente en el barrio Solidaridad (2º etapa, manzana 452B), donde efectivos policiales realizaron un allanamiento en una casa y secuestraron una motocicleta que sería robada.

En medio de este operativo, surgió el reclamo del dueño de la vivienda que fue allanada, quien dijo que "El chango mio anda jodiendo y vino la policía. No me mostraron ni la orden de allanamiento, me han roto la puerta, esa no es forma de llamar. Yo no muestro oposición nunca. Me patearon la puerta y me rompieron todo".

El vecino relató que su hijo fue detenido durante el procedimiento y lamentó que la moto secuestrada estaba en el domicilio.

Insistio´en que "Lo buscaban al chango mío y él estaba dormido. Lo llevaron detenido. Anda jodiendo, robando parece. La moto estaba ahí y tiene escondido los papeles. Yo ya le dije bien clarito a mi hijo que aquí no me traiga ninguna cosa, que si quiere robar que se vaya lejos, que no venga a joder acá".

De acuerdo a lo informado por el propio denunciante, los uniformados leyeron posteriormente la orden de allanamiento, aunque la queja por los daños materiales y el modo de proceder quedó planteada.

El caso se suma a otros operativos recientes en la zona, en los que se busca desarticular hechos de inseguridad vinculados al robo de motocicletas y otros objetos, informó QPS.