¡Peligro total! Manejaba con casi 2 gramos de alcohol en sangre cuando lo multaron

La imprudencia al volante sigue siendo una constante preocupación en las calles y zonas de esparcimiento de Salta, con conductores que optan por manejar bajo los efectos del alcohol, poniendo en grave riesgo su vida y la de terceros, demostrando que aún falta mucho por aprender.

Tristemente, esta peligrosa realidad quedó otra vez en evidencia durante este fin de semana, cuando un operativo de control detectó a un automovilista con un elevadísimo nivel de alcohol en sangre en la zona del Dique Las Lomitas, según reportó el sitio La Llave del Portal

El conductor, oriundo de Salta Capital, fue detectado durante un importante operativo conjunto realizado el domingo por la tarde, que incluyó la participación de Tránsito Municipal y la Comisaría N°7. Al ser sometido al test de alcoholemia, el hombre arrojó un resultado de 1.8 gramos de alcohol por litro en sangre (g/l), un valor que excede ampliamente el límite legal permitido.

Además, durante el control en la zona del dique Las Lomitas, se demoraron en total 8 motocicletas y 3 automóviles. Los inspectores también se encontraron con jóvenes que circulaban sin casco y bajo los efectos del alcohol en moto, además de verificar la falta de documentación en varios vehículos.

En lo que respecta al caso del conductor alcoholizado, su vehículo fue inmediatamente demorado y trasladado al canchón municipal. Además de la retención del rodado, el infractor fue notificado de que deberá afrontar una multa que asciende a cerca de $300.000, como sanción por la grave falta cometida contra la Ley de Seguridad Vial.