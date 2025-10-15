Se viene la 39° edición del Triatlón de la Cumbre: Se esperan más de 600 competidores

Se viene la 39º edición de la tradicional competencia, que ya es una marca registrada de la ciudad, y en esta ocasión se espera la particiación de 600 atletas.

La carrera se llevará a cabo el 30 de noviembre, partiendo desde el balneario Xamena. Los corredores podrán optar entre tres modalidades competitivas: el Triatlón de la Cumbre, el clásico Biatlón de la Cumbre y la tradicional Trepada al cerro San Bernardo.

Las inscripciones cuestan $32.000 y se podrá pagar en hasta tres cuotas sin interés, con tarjeta de crédito de Banco Macro. Los interesados, podrán anotarse en el siguiente link: http://www.bubilo.com.ar/muni. Cabe destacar que este año hay cupo para 600 atletas.

La sección de natación será en el Carlos Xamena y serán 600 metros, de ahí los participantes tomarán las bicicletas para hacer 26 kilómetros de ciclismo. Luego iniciarán la trepada al cerro subiendo por la escalera, bajando por la ruta hasta la plaza 9 de Julio.

En esta ocasión pueden participar, jóvenes desde los 15 años, presentando un certificado de aptitud física y que los menores de edad solo podrán competir con un permiso de los sus tutores.



