El "Santo" jugará el viernes: Logró adelantar el partido ante Gimnasia de Chivilcoy

La dirigencia de Juventud Antoniana consiguió adelantar el partido frente a Gimnasia de Chivilcoy para disputarlo este viernes a las 22 en el estadio Martearena.

El Consejo Federal había programado originalmente el encuentro para el domingo 19, pero la dirigencia salteña insistió en modificar la fecha.

A pesar de que el equipo bonaerense jugó el pasado domingo y el Santo lo hizo el viernes anterior, Juventud obtuvo la autorización para jugar el viernes, evitando así coincidir con los festejos por el Día de la Madre.

“El Rojo” deberá recorrer cerca de 1.500 kilómetros y emprender viaje con al menos dos días de anticipación, para llegar en óptimas condiciones al duelo de ida por la tercera fase del torneo.