Salta será sede del Torneo de Básquet para personas con discapacidad intelectual

En Salta se realizará, del 14 al 16 de octubre, el Torneo de Básquet Intelectual. Además, hoy lunes 13, tendrá lugar una charla sobre Deporte Adaptado con la participación del cuerpo técnico de la Selección Argentina de basquetbol integrantes de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, TEA y Trastorno del Espectro Autista (FADDIM).

El torneo, que reunirá delegaciones de distintas provincias, se desarrollará del 14 al 16 en el gimnasio de la Secretaría de Deportes, con el objetivo de la inclusión, la competencia y el desarrollo del deporte adaptado.Ademas, habrá una charla informativa sobre Deporte Adaptado, prevista para hoy lunes 13, que estará orientada a entrenadores, estudiantes y profesionales del área deportiva, educativa y de salud, con el fin de brindar herramientas para la integración y la práctica inclusiva del básquet.

La charla contará con la presencia de integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Básquetbol FADDIM: Marcelo Aranda y Laura de Bariazarra (técnicos auxiliares), Romina Cruz (técnica asistente) y Ricardo Añada (kinesiólogo)

El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta acompaña y apoya esta iniciativa, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades a través de la actividad física.