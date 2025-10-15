Hoy el "Chaqueño" Palavecino cantará gratis y para todo público

En el marco del homenaje al artista Roberto Ternán numerosos artistas se presentarán este miércoles gratis y para todo público.

La actividad se llevará a cabo mañana miércoles a las 19:00, en el Parque del Bicentenario y contará con entrada libre y gratuita.

Se presentará el Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar y Raúl Palma, acompañados por una extensa lista de músicos y agrupaciones que completan una cartelera de lujo: Los Aimo, Pablo Quijano, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Alma Carpera, Carla Nieto, Mañeros, Emilio Morales, Trilio, Cabales, Viday, Pablo Ortiz, Brenda Sosa, Gastón Cordero, Milo Marotti, Guitarreros, La Rusa e India Menéndez, entre otros artistas.

Roberto Ternavasio, conocido artísticamente como Ternán, es autor de canciones que trascendieron generaciones y fronteras. Entre sus composiciones más emblemáticas se destacan “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya”, verdaderos himnos populares que siguen emocionando al público.

El festival es apto para toda la familia.