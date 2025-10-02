Alegrate Cafayate: Ya está confirmada la grilla de artistas para la Serenata

En diálogo con InformateSalta, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, anticipó que la localidad se alista para recibir a visitantes durante el próximo fin de semana largo y que ya está todo en marcha para la edición 52 de la Serenata a Cafayate, uno de los festivales más importantes de la provincia.

La jefa comunal destacó la participación salteña en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la provincia cerró el evento con una presentación del Chaqueño Palavecino. “Fue muy emocionante, todos los presentes cantaban con él y de fondo se proyectaban las bellezas de Salta. Creo que este año la FIT fue de Salta”, expresó.

Guevara remarcó que, si bien la actividad turística atraviesa un contexto complejo a nivel nacional, Cafayate continúa apostando a la promoción y al trabajo en red con otras provincias. “Nos hemos dado cuenta de que tenemos que trabajar en conjunto, por región e institucionalmente. No hay que dejar de promocionar nunca”, señaló.

En cuanto a la Serenata, confirmó que ya tienen definida la grilla, aunque aún esperan la confirmación de algunos artistas para poder anunciarla oficialmente junto con el precio de las entradas. “Queremos hacerlo lo antes posible para que las familias puedan reservar con tiempo”, explicó. También adelantó que en esta nueva edición habrá un homenaje especial a Federico Córdoba, de Las Voces de Orán, y que seguirán apostando por artistas revelación y por mantener el perfil folclórico que caracteriza al festival.

Además, Cafayate se prepara para sus fiestas patronales el 7 de octubre, con el tradicional Rosario del Alba y diversas actividades religiosas y culturales por la Virgen Nuestra Señora del Rosario. “Estamos trabajando con la policía, las instituciones y la iglesia para recibir a los peregrinos y organizar el desfile”, comentó.

La intendenta también destacó el impacto económico de la Serenata en la región: “Son días donde se fortalece la economía local. Todos trabajan, es una bendición”, afirmó.