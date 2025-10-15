Para cuidar el ambiente, concejales aprobaron colocar contenedores de papel en la Municipalidad

Este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante, los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza que busca proteger el medio ambiente.

La iniciativa que tuvo el visto bueno de todo el cuerpo, apuesta a la instalación de contenedores para la recolección diferenciada de papeles en la Municipalidad de Salta, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas.

La instalación de los mismos se debe realizar conforme a las modalidades y características dispuestas en la Ordenanza N.º 15.415, de Gestión Integral de Residuos Urbanos (G.I.R.U.).

Los concejales argumentaron la ordenanza asegurando que se apuesta a una conciencia en la sociedad en materia de protección ambiental.