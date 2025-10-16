Detuvieron a "Katy y Kity" en Cerrillos, intentaron asaltar a un vecino utilizando un arma

Los hechos delictivos suceden a cualquier hora del día y en cualquier punto de la ciudad, como sucedió este martes al mediodia en la plaza central del pueblo.

Un vecino caminaba por la plaza Serapio Gallegos, de Cerrillos, cuando una persona fue abordada por dos mujeres que, según la denuncia, intentaron asaltarlo utilizando un arma.

Posteriormente, ingresó un alerta al Sistema de Emergencias 911 y de inmediato los efectivos de la Subcomisaría Los Álamos llegaron al lugar, prestando asistencia a la víctima y recabaron datos precisos de las sospechoas.

Con la descripción aportada, se montó un operativo que permitió ubicarlas en el barrio Congreso Nacional. Las detenidas, de 24 y 27 años, fueron reducidas y trasladadas a la dependencia policial.

Fuentes oficiales confirmaron que se secuestraron elementos de interés y que ambas mujeres, quedaron a disposición de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, que investiga las circunstancias del ataque y el tipo de arma utilizada.