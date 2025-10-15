La Serenata a Embarcación terminó con más de 30 detenidos, la mayoría menores

Una batalla campal se destató este fin de semana en Embarcación, donde el exceso en el consumo de alcohol fue el detonante para que más de 30 personas resultaron detenidas, en su mayoría menores.

El hecho empañó lo que debía ser una jornada de festejo y recordatorio histórico de la localidad, dejando en evidencia la necesidad de mayor prevención y control en eventos masivos.

Gustavo González, de la comisaria 1ra, habló al respecto: "Hemos llegado a tener 35 detenidos en la comisaría, de los cuales 21 eran menores de edad. Se secuestraron machetes, goma, un arma, que decían que era de fuego, pero era de aire comprimido, pero la vez y es un arma".

Explicó que al exhibir el arma que aparentaba ser de fuego se generó disturbio. "Lo que querían hacer el enfrentamiento en el Festival son de Cherenta, Eva Perón, San Cayetano, y eso tuvo como resultado la cantidad esa de detenidos"

Además puntualizó que lo que causó en sí el disturbio fue el enfretamiento de dos familia conflictivas. "Se han encontrado en medio del público, pero ya en el festival estaban los conflictivos de siempre. Están con niños en brazos y tomaban las madres en botellas de agua saborizada que tenían gancia, vino, vodka y con cochecito y todo. No es la familia típica y lamentablemente se terminó el festival".

Llamó a los padres a contener sus hijos "La familia está fallando, no vamos a oponer 500 policías cuando vemos que es la adolescencia la que está teniendo problemas".

Pero el enfrentamiento no terminó ahí, sino que continuó en la plaza, dijo por Multivisión Federal.