Metán en llamas, bomberos hizo frente a varios focos ígneos en la ciudad

Como ya venimos advirtiendo desde nuestra redacción, los focos ígneos en predios de grandes dimensiones o baldios pegados a viviendas o cercanos en algunos casos, ponen en riesgo la vida de muchas personas. Si bien algunas causas pueden estar relacionadas con el clima, se sabe que en muchos casos estos incendios se originan por negligencia.

Sin embargo, a diario reportamos distinos hechos en toda la provincia como los que se sucedieron ayer en horas del mediodia en distintos puntos de la ciudad de Metán.

En la propagación trabajaron Bomberos Voluntarios del cuartel "Posta de Yatasto" por varias horas hasta lograr controlar las llamas y evitar que se propagaran.

Desde el cuartel recordaron a la comunidad la importancia de no iniciar quemas ni prender fuego de forma intencional, ante el riesgo de provocar tragedias.