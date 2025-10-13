Hasta mañana, toda la provincia de Salta sigue en alerta por los incendios

Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informaron sobras las condiciones que se mantienen en todo el país ante la probabilidad de incendios.

Hasta el martes 14 rige una alerta roja por peligro de incendios no solo en toda la provincia de Salta, sino también en las provincias de: Formosa, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza.

En tanto en las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, se mantiene una alerta naranja ante posibles incendios.