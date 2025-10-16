El Senado se sumó al repudio a las agresiones a la diputada Villamayor

En la sesión del Senado provincial, el cuerpo rechazó los hechos que sufrió la diputada por Capital, Socorro Villamayor esta mañana.

En uno de los accesos de la Legislatura, se ubicó el móvil del Registro Civil, para un operativo de documentación. La legisladora salió a saludar al equipo, cuando un hombre con la remera de La Libertad Avanza, insultó y escupió a Villamayor y un grupo de mujeres que se encontraba allí.

El senador por La Caldera, Miguel Calabró, se expresó en la sesión repudiando los hechos y solidarizándose con la diputada. Cuestionó los hechos de violencia que se vivieron y aseguro que los legisladores siempre están dispuestos al diálogo.

“La gente cuando quiere hablar, no tiene problema, atendemos a todos. No tenemos miedo porque somos personas comunes y corrientes” afirmó Calabró.

También aseguró que los problemas de que surgieron tiene la raíz en Nación, desde Casa Rosada, donde el presidente, Javier Milei, incita a estos casos de violencia.