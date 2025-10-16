Denuncian que un sujeto escupió a una diputada y gritó a mujeres en la Legislatura

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la Legislatura Provincial, cuando una diputada aseveró que un sujeto ingresó al palacio de sesiones, vistiendo una remera de La Libertad Avanza, le escupió y gritó con insultos a otras mujeres.

La diputada Socorro Villamayor fue quien denunció este hecho y comentó los detalles. “Al verme, este hombre me escupió y a todas las mujeres les gritó, con el perdón de la expresión, ‘la con… de su hermana’”, indicó al medio Resumen Legislativo.

Según la legisladora, cuando fue escupida por este hombre que la increpó, el mismo se apostó en la puerta de ingresó para gritar y hablar eufóricamente con la voz alta. “Esto es preocupante, ¿cómo puede salir una diputada al playón, a saludar y ser agredida, ser escupida?”, cuestionó.

Villamayor agregó desconocer quién era el sujeto en cuestión, mencionando solo que éste tipo fue hacia ella a escupirla. “No sé si será premeditado, solo que fue un hecho indeseable, una muestra de violencia, de alguien que venía con la remera de LLA”, añadió.