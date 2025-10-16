Diputados repudiaron la agresión a Villamayor: “violencia es incompatible con los valores republicanos y democráticos”

Se conoció que una persona que vestía la remera de La Libertad Avanza agredió y gritó a mujeres en la Legislatura Provincial, entre las que estaban la diputada por Capital, Socorro Villamayor.

Desde la Cámara de Diputados de Salta emitieron un comunicado donde “expresan su profunda preocupación y su más enérgico repudio a la agresión sufrida por la diputada Socorro Villamayor”.



En el comunicado difundido por el cuerpo aseguran que “la violencia, en cualquiera de sus formas, es incompatible con los valores republicanos y democráticos que sustentan la vida institucional de nuestra provincia”.

“Las diferencias políticas o ideológicas nunca pueden justificar la violencia, la intolerancia, la descalificación, ni mucho menos, la agresión” escribieron desde el cuerpo legislativo.

En el documento, se reivindica el respeto, el diálogo y la paz social como pilares fundamentales de la convivencia democrática, rechazando toda manifestación de odio que atente contra las instituciones de la República y la unidad de los salteños.