El acceso al Cerro Elefante estará cerrado mientras dure la investigación por la muerte de Cordeyro

El acceso al Cerro Elefante permancerá cerrado mientras al público mientras dure la investigación por la muerte del ex comisario, Vicente Cordeyro.

Desde el jueves pasado, el ingreso a la zona quedó limitado exclusivamente al personal policial, luego de que se iniciaran las tareas de búsqueda tras la denuncia por la desaparición del ex comisario.

Ayer, miembros de las fuerzas nacionales comenzaron tareas de investigación en los senderos del Cerro Elefante.

Desde fiscalía explicaron que el lugar fue preservado sin ningún tipo de intervención externa, asegurando la cadena de custodia y la integridad de la escena.