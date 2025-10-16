Silisque, sobre el caso Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”

La sociedad salteña aún persiste en la conmoción tras la trágica noticia del hallazgo sin vida del excomisario y experto en Seguridad, Vicente Cordeyro, el pasado fin de semana, cuyo cuerpo fue encontrado en el cerro Elefante de San Lorenzo tras dos días de intensa búsqueda, un hecho que ha generado profundo dolor e incertidumbre en la familia policial y la comunidad.

En este contexto de dudas, el exjefe de la Policía de Salta y compañero de la víctima, René Silisque, se pronunció públicamente en el programa Día de Miércoles, aputando personalmente a la escasez de información oficial sobre las circunstancias en las que fue hallado muerto Cordeyro, clamando por la necesidad de transparencia para disipar las especulaciones.

Silisque señaló que los pocos datos provistos por la Justicia son insuficientes para dar claridad al caso. “Se hizo una autopsia preliminar donde se dijo que la causa era asfixia por ahorcamiento, pero nada más. No se aclaró más, y eso es clave para entender qué pudo haber pasado”, enfatizó el exjefe policial en declaraciones que replicó FM Aries.

El exjefe policial utilizó su experiencia para explicar que en los casos de ahorcamiento, los detalles forenses son cruciales para diferenciar hipótesis. Así, detalló que en los minutos posteriores a la acción, "desde el subconsciente sale el instinto de supervivencia que lo lleva a uno intentar soltarse, a buscar aire. Por eso suelen encontrarse marcas o arañazos".

Ante esta falta de precisión, Silisque fue determinante: "Si no se detalla eso, es muy difícil saber si realmente fue un suicidio”. Insistió en que esta escasez de datos oficiales es lo que alimenta las múltiples versiones y sospechas que circulan en torno a la muerte del excomisario.

Silisque advirtió que "el paso del tiempo" es el peor enemigo del esclarecimiento. "En los casos de suicidios o homicidios, cuando no se esclarecen en las primeras 48 o 60 horas, se torna muy difícil. Siempre decimos que cuando el tiempo pasa, la verdad huye”, remarcó, urgiendo a la Justicia a brindar la información necesaria.

Finalmente, Silisque recordó a Cordeyro como "un referente indiscutido" dentro de la fuerza, destacando su profesionalismo en áreas como Investigaciones y Drogas. "Era un hombre centrado, equilibrado, y por eso cuesta tanto asimilar esta pérdida y la incertidumbre que la rodea”, concluyó, reflejando el profundo dolor que vive la familia policial.