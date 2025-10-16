Muerte de Vicente Cordeyro: Personal de Nación se sumó a la investigación

En la jornada de ayer familiares del comisario Vicente Cordeyro, reconocieron el cuerpo, mientras que los miembros de la Unidad Fiscal a cargo de la investigación les brindaron las novedades de la causa.

En conformidad con la familia, se acordó que el cuerpo de Cordeyro permanezca en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, el tiempo necesario para que concluyan las pericias y se cuente con los informes correspondientes.

En el lugar, donde se encontró el cuerpo también hallaron una soga, una botella, una etiqueta correspondiente a una bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un teléfono celular parcialmente derretido por acción del fuego.

Asimismo, se hallaron elementos amorfos y calcinados, los cuales se sospecha que era la mochila, con la que se lo ve en el video.

Por su parte, en la jornada de hoy trabajan en el lugar, miembros de la Unidad Fiscal, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal de Criminalística de fuerzas federales, especializado en siniestros y análisis de escenas del hecho con la participación de un can entrenado en la detección de hidrocarburos, con la finalidad de realizar un abordaje integral tendiente a liberar la zona.