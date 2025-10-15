Masiva marcha para exigir justicia por la muerte de Vicente Cordeyro

Excompañeros y ciudadanos se concentraron en la Plaza 9 de Julio de Salta para pedir justicia por la muerte del ex jefe de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro, hallado sin vida el sábado 11 de octubre en cercanías del cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo.

La movilización reunió a efectivos retirados de la Policía y del ámbito penitenciario, quienes exigieron transparencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que rodearon su fallecimiento.

Durante la manifestación, se leyó un petitorio que será entregado al Ministerio Público, en el que los participantes solicitaron un seguimiento serio y profesional de la causa.

Los presentes sostuvieron que la falta de información genera incertidumbre y descreimiento en la justicia local, y enfatizaron la necesidad de llegar “hasta el fondo de la cuestión”.

Sergio Cruz, expolicía y amigo del excomisario, lo recordó como “un compañero ejemplar, muy derecho, una buena persona, un hombre de familia que representaba muy bien a la Policía”.

En tanto, otros manifestantes coincidieron en que su liderazgo, empatía y vocación por la justicia lo convirtieron en un referente dentro de la institución.

Entre los asistentes, se podían ver carteles y pancartas que reclamaban “Justicia por Vicente Cordeyro”.