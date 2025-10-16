Día de la Madre: Los comercios, a la espera de las compras "de último momento"

Los salteños se encuentran en la cuenta regresiva para el Día de la Madre, haciendo cálculos aún para comprar el mejor regalo, esto mientras los comercios aguardan visitantes, movimiento y un poco de circulante de plata para mejorar su situación.

En ese contexto, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- salió a las calles del centro capitalino para hablar con los comerciantes de varios locales, para saber cómo viene el movimiento de las ventas y, a la vez, saber cuáles están siendo los valores promedios de las compras.

“Por ahora las ventas vienen muy tranquilas, pero estamos acostumbrados a que el salteño venga a último momento”, comentaba la vendedora de un local de ropa de la peatonal, mencionando que el valor promedio del ticker está rondando los $150.000, con la gente llevando jeans, remeras, con combos para hacer varios regalos.

“Gracias a Dios están subiendo las ventas, está subiendo a lo que era las semanas anteriores”, sumó la vendedora de otro local céntrico quien anticipó que “viernes y sábado vamos a trabajar de corrido, sabiendo que la gente sale a último momento”.

Sobre el valor de ticket de compra, en su caso andaba rondando entre $70.000 y $100.000, siendo el mismo caso de la compra de varios artículos para regalaras a varias personas. “Las cuotas son las favoritas, y nosotros tenemos 3 pagos, con promociones y descuentos”, mencionó.

En un tercer local, su vendedora manifestaba: “Estamos esperando que haya un poquito más de movimiento, se ve más gente en la calle pero apuntamos a la gente que va a salir a último momento, el salteño deja todo para último momento”.