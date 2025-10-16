Día de la Madre: Los comercios, a la espera de las compras "de último momento"

CNN Salta16/10/2025
Los salteños se encuentran en la cuenta regresiva para el Día de la Madre, haciendo cálculos aún para comprar el mejor regalo, esto mientras los comercios aguardan visitantes, movimiento y un poco de circulante de plata para mejorar su situación.

En ese contexto, el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- salió a las calles del centro capitalino para hablar con los comerciantes de varios locales, para saber cómo viene el movimiento de las ventas y, a la vez, saber cuáles están siendo los valores promedios de las compras.

“Por ahora las ventas vienen muy tranquilas, pero estamos acostumbrados a que el salteño venga a último momento”, comentaba la vendedora de un local de ropa de la peatonal, mencionando que el valor promedio del ticker está rondando los $150.000, con la gente llevando jeans, remeras, con combos para hacer varios regalos.

“Gracias a Dios están subiendo las ventas, está subiendo a lo que era las semanas anteriores”, sumó la vendedora de otro local céntrico quien anticipó que “viernes y sábado vamos a trabajar de corrido, sabiendo que la gente sale a último momento”.

Sobre el valor de ticket de compra, en su caso andaba rondando entre $70.000 y $100.000, siendo el mismo caso de la compra de varios artículos para regalaras a varias personas. “Las cuotas son las favoritas, y nosotros tenemos 3 pagos, con promociones y descuentos”, mencionó.

En un tercer local, su vendedora manifestaba: “Estamos esperando que haya un poquito más de movimiento, se ve más gente en la calle pero apuntamos a la gente que va a salir a último momento, el salteño deja todo para último momento”.

