Gran susto en Embarcación: ¡Encontraron un yacaré enorme!

Sociedad17/10/2025
Gran susto se vivió en la mañana de este viernes en Embarcación, donde vecinos del barrio Bicentenario, se sorpendieron con la aparición de un Yacaré. Y aunque es una especie típica de la zona y no sería la única aparición, cada vez que lo hacen asustan a la gente. 

Desde Multivisión mostraron al ejemplar de gran tamaño mientras trabajaba personal policial. 

El oficial Roque Suria contó que: "vecinos le alertaron a la comisaría de la presencia de un yacaré que estaría en inmediaciones de viviendas de B° Bicentenario y juntamente con el personal vinimos con el personal y procedimos a atrapar el animal". 

Utilizando cuerdas y otros elementos, lograron capturarlo y cargarlo en la caja de la camioneta. Se cree que podría haber esta en una laguna cercana y ante la posible sequía se desplazan. 

Posteriormente el animal será liberado en su habitat. 

