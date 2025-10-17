Gran susto en Embarcación: ¡Encontraron un yacaré enorme!

Gran susto se vivió en la mañana de este viernes en Embarcación, donde vecinos del barrio Bicentenario, se sorpendieron con la aparición de un Yacaré. Y aunque es una especie típica de la zona y no sería la única aparición, cada vez que lo hacen asustan a la gente.

Desde Multivisión mostraron al ejemplar de gran tamaño mientras trabajaba personal policial.

El oficial Roque Suria contó que: "vecinos le alertaron a la comisaría de la presencia de un yacaré que estaría en inmediaciones de viviendas de B° Bicentenario y juntamente con el personal vinimos con el personal y procedimos a atrapar el animal".

Utilizando cuerdas y otros elementos, lograron capturarlo y cargarlo en la caja de la camioneta. Se cree que podría haber esta en una laguna cercana y ante la posible sequía se desplazan.

Posteriormente el animal será liberado en su habitat.