Rosario de la Frontera: Joven no vidente perdió su pensión y pide ayuda urgente

Una situación desesperante atraviesa Fernando, un joven no vidente de Rosario de la Frontera, que perdió su pensión por discapacidad en agosto y aún no obtiene respuestas de las autoridades. Su historia fue contada a través de Multivisión Federal, donde su madre pidió ayuda para poder subsistir.

“Desde el mes de agosto le sacaron la pensión y no hay respuesta todavía”, contó con angustia. “Con mi papá hicimos los trámites y seguimos esperando. Necesito ayuda, necesito la pensión”, agregó.

La familia atraviesa un momento crítico, sin ingresos fijos ni recursos para cubrir los gastos básicos: “Yo hacía empanadas para vender, pero no alcanza, no tenemos nada. En ANSES nos dijeron que esperemos, pero no vemos resultados. Era el único ingreso que teníamos para comer”, expresó la mujer.

Fernando intenta sobrellevar la situación con esfuerzo y voluntad: “Ahora me han comprado un bombo y estoy tocando, también arreglé la guitarra, escucho la tele, pero más no, me aburro”, contó.

Además, su madre remarcó la necesidad urgente de los medicamentos que su hijo requiere:“Fuera de la pensión, él necesita las pastillas. Realmente las necesita para poder seguir adelante”.

Para quienes deseen colaborar con Fernando y su familia, pueden comunicarse al número 3876572069.