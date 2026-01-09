Metán: Joven embarazada vive en condiciones precarias y apela a la solidaridad

Natalia Coronel tiene 19 años, cursa un embarazo y atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad en un asentamiento de la ciudad de Metán. Sin asistencia oficial hasta el momento, la joven apela a la solidaridad de la comunidad para poder construir un espacio mínimo y digno donde vivir junto a su futuro bebé según informa ElVoceroHoy.

Actualmente, Natalia se resguarda en condiciones precarias, entre paredes improvisadas de silo bolsa, plásticos y maderas, sin una vivienda estable ni protección adecuada frente al clima.

La pequeña casilla de madera que utilizaba como refugio debe ser retirada por su dueño en cualquier momento, lo que dejaría a la joven directamente a la intemperie.

Según relató, llegó al asentamiento hace algunos meses, luego de enterarse de su embarazo, ante la falta de alternativas habitacionales.

Criada desde pequeña en un hogar y sin una red familiar cercana que la contenga, sobrevive realizando changas y trabajos informales. “Siempre me las rebusqué trabajando, vendiendo cosas en la calle para poder comer”, contó.

Si bien percibe un ingreso social, el monto resulta insuficiente para afrontar un alquiler o mejorar mínimamente sus condiciones de vida. Hasta ahora, no recibió ayuda de organismos oficiales y su situación se sostiene gracias a colaboraciones esporádicas de vecinos solidarios.

La urgencia se agrava con el avance del embarazo, las lluvias y la inminente pérdida del único resguardo que tiene. Frente a este panorama, Natalia lanzó un pedido solidario a la comunidad. Aclaró que no solicita dinero, sino elementos básicos que le permitan levantar un espacio seguro.

Se necesitan materiales de construcción nuevos o usados como chapas, maderas, ladrillos, bloques, puertas, ventanas, tirantes, clavos o cemento. También se reciben donaciones para el bebé, como ropa, pañales, cuna, cochecito, mantas, colchón y artículos esenciales.

“Cualquier cosa que a alguien no le sirva, a mí me hace falta”

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Natalia al 3876 63 74 92 o coordinar la ayuda a través del alias Natalia.3876. También se solicita difundir el pedido para que llegue a más personas.

La solidaridad de la comunidad puede marcar la diferencia para que Natalia y su bebé tengan la posibilidad de un futuro más digno.