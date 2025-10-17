Se le cortó la dirección y terminó dentro de un gimnasio con jóvenes entrenando boxeo

En la noche del jueves una camioneta que circulaba por B° Justicia tuvo un desperfecto mecánico y terminó incrustada dentro de un gimnasio comunitario donde se encontraban en ese momento entrenando 7 menores.

Afortunadamente y más allá de los daños materiales, no hubo lesionados. Según relató el profesor de Boxeo afectado, Juan Obando, eran las 21.30 aproximadamente: "Estabamos entrando boxeo y sentimos un fuerte impacto, el conductor se le cortó la direcchón y volanteó justa para acá. No pasó una desgracia por suerte. Eran 7 chicos. La camioneta quedó con las 4 ruedas para arriba" esto habría sido porque chocó con un montículo de tierra previamente.

El profesor contó que el conductor: "Tenía el cinturón, estaba bien. Vino la policía y le dio los datos. Ahora hay que reparar los daños y cerrar el gimnasio".

Contó que en el lugar entran chicos del barrio: "Son entre 10 a 12 chicos del barrio. Por suerte no pasó a mayores, solo daños materiales. Hay que agradecer a Dios. El conductor nos dio su palabra que va hacer el portón de nuevo y cercar como estaba antes para evitar robos y no quedar tan expuesto".

A quienes quieran ayudar al profe Obando y sus alumnos a recuperaer el espacio recreativo y deportivo, pueden acercarse hasta B° Justicia, Manzana A Casa 1.