Casi una tragedia: Camión cargado de combustible volcó en ruta 51

Un vuelco de pelicula se dio en la mañana de este miércoles sobre ruta Nacional N° 51, a la altura del Kilómetro 55, zona Ingeniero Maury.

El siniestro ocurrió cerca de las 07:30, personal de Gendarmería informó el accidente y pidió asistencia urgente debido a que el conductor había resultado lesionado con politraumatismos.

Al lugar llegaron Bomberos de Campo Quijano, una ambulancia y la policía, que socorriereon al conductor. Primero fue asistido en el puesto sanitario y luego ser trasladado al Hospital Francisco Herrera para una mejor atención.

El tránsito en la zona se mantiene restringido por prevención, debido al contenido del camión volcado, publicó La Llave del Portal.