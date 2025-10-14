Jeremías necesita ayuda urgente para seguir su tratamiento en el Garrahan

Jeremías, un niño salteño que recibió un trasplante de hígado, permanece internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires y necesita con urgencia dos cánulas especiales para poder continuar su tratamiento.

Su familia contó a Con Criterio Salta que el hospital no dispone de estos insumos por falta de stock y que cada una de las cánulas tiene un costo de $250.000, por lo que se necesitan $500.000 en total. La compra debe realizarse este lunes, por lo que la ayuda es urgente.

“Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia”, expresaron los familiares, quienes también pidieron difusión para llegar a más personas solidarias.