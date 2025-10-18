Algunos sin luz, otros sin agua: Lo que dejó el temporal

Aguas del Norte informó este sábado que, producto de las fuertes lluvias que se registraron en Salta Capital, las fuentes de captación de agua presentan un elevado nivel de turbiedad, lo que afecta la normal prestación del servicio en distintos barrios de la ciudad.

Según detallaron, la situación provoca baja presión e interrupciones temporales en amplios sectores. Entre las zonas afectadas se encuentran los barrios 1º de Mayo, Leopoldo Lugones, Castañares (en todos sus grupos), Ciudad del Milagro, Parque General Belgrano (todas las etapas), Juan Pablo II (Sección J Norte), La Unión (Sección J), Juan Manuel de Rosas (Sección J), La Tradición, Manuel J. Castilla, 15 de Setiembre, Patricia Heitmann, Balneario, 17 de Octubre y el asentamiento Juan Manuel de Rosas.

Desde la empresa indicaron que la normalización del servicio dependerá de la estabilización de las fuentes y de la mejora en la calidad del agua, sin horario estimado para el restablecimiento completo.

Los usuarios pueden comunicarse con Aguas del Norte a través del 0800-888-8248 o vía WhatsApp al 3875-838387 para reportar inconvenientes o solicitar asistencia.