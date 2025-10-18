Edesa trabaja en la restitución del servicio eléctrico en distintas zonas de la provincia

Durante la madrugada del día sábado 18 de octubre, intensas lluvias afectaron varias zonas de la Provincia provocando interrupciones en diferentes instalaciones del sistema eléctrico provincial, con conductores cortados, postes y columnas caídas.

Actualmente nuestros equipos se encuentran trabajando en las zonas que se detallan a continuación para la restitución del servicio: en Capital (Distribuidor Santa Ana), en Chicoana, Pulares y zonas aledañas, en San Martín línea que abastece a Santa María, Santa Victoria Este, Misión La Paz, Misión La Merced y zonas aledañas, en zona sur de la Provincia línea que abastece El Jardín, El Espinal y zonas aledañas.

El servicio se está normalizando de manera progresiva en las áreas afectadas.

Solicitamos a todas las personas que adviertan conductores cortados u otras situaciones que afecten instalaciones eléctricas dar aviso a Edesa a los canales de contacto que se detallan más abajo.

Ante la inestabilidad climática en gran parte de la provincia pueden generarse nuevas interrupciones del suministro. En este marco, acercamos a la comunidad las siguientes recomendaciones de seguridad:

Si ingresa agua al hogar cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general de su instalación.

Evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general.

No intentar retirar por su cuenta objetos que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

Procurar no circular por la vía pública por calles anegadas.

Permanecer a resguardo y en un lugar seguro.

El monitoreo de la situación es constante. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.

Ante problemas técnicos individuales, los usuarios pueden escribir por Whatsapp +54 9 387 549 2222, llamar al 0800 777 33372 o contactarse a través de las redes sociales de EDESA: