La tormenta sorprendió a Salta: Más del doble de lluvia en una sola noche

En la noche del viernes y madrugada del sábado, la ciudad de Salta y distintas localidades del Valle de Lerma fueron afectadas por intensas lluvias que superaron ampliamente los valores normales para este mes de octubre. En la zona del aeropuerto, se registraron 59 milímetros de agua caída, más del doble del promedio habitual, que ronda los 25 milímetros.

Las consecuencias del temporal se sintieron en varios puntos de la capital, donde se produjeron anegamientos, árboles caídos y cortes en la circulación. Según se informó, hubo más de treinta intervenciones del personal municipal por calles inundadas, ramas desprendidas y vehículos atrapados en zonas críticas. Los equipos de emergencia trabajaron especialmente en sectores como avenida Belgrano, Zuviría y Arenales.

El meteorólogo Ignacio Nieva explicó que las lluvias fueron “excepcionales para la época” y adelantó que, aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas durante este sábado, se espera una mejora en las condiciones a partir del lunes, con menos humedad y una disminución en la probabilidad de lluvias.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana frente a precipitaciones de gran magnitud, y la importancia de mantener limpios los desagües y canales para facilitar el drenaje del agua.