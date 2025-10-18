Dos accidentes en la madrugada salteña: Un camión volcó en el norte y un auto terminó en un pozo en la capital

Durante la madrugada de este sábado se registraron dos accidentes viales en distintos puntos de la provincia.

En General Mosconi, un camión que transportaba grandes bolsas de fertilizante volcó sobre la Ruta Nacional 34, en el ingreso al barrio Martínez Saravia. El conductor, que permaneció en el lugar y resultó ileso, explicó a un medio local que tuvo que frenar de golpe por un automóvil que circulaba adelante, lo que habría provocado el vuelco.

Parte de la carga —bolsas de urea de gran tamaño— quedó esparcida sobre la calzada, complicando la circulación y generando el corte total del tránsito. Personal policial trabajó en la zona para ordenar desvíos hacia Tartagal, mientras que las tareas de limpieza se extendían debido a la cantidad de material derramado.

En la capital salteña, un automóvil cayó en un pozo ubicado en la rotonda de circunvalación que conecta el acceso a Ciudad Judicial y el barrio El Huayco. En el lugar intervino la policía, y si bien no trascendieron mayores datos, no se habrían registrado heridos.