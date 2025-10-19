Clausuran tres fiestas clandestinas con gran afluencia de público y venta de bebidas alcohólicas

Los procedimientos se realizaron este fin de semana, en los barrios 4 de Junio de Orán, Santa Rosa de El Quebrachal y Pablo Saravia de Capital. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.

Efectivos de los Distritos de Prevención 2, 5 y 10 realizaron distintas intervenciones en las localidades de Orán, El Quebrachal y Capital, tras la alerta de vecinos.

Anoche, en barrio 4 de Junio de Orán, personal de la jurisdicción clausuró un evento desarrollado en un local sin la autorización correspondiente.

En tanto, efectivos de la subcomisaria El Quebrachal en la madrugada del sábado clausuraron un evento en barrio Santa Rosa, por no contar con autorización y se constató la venta de entradas y bebidas alcohólicas.

Mientras que, personal de Comisaría 4, realizó una intervención en barrio Pablo Saravia de Capital, donde se detectó una fiesta en un domicilio sin la autorización correspondiente.

En todos los casos, los responsables fueron sancionados por infringir el Artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de eventos públicos sin autorización.

Intervinieron las Fiscalías correspondientes.