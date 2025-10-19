Desbaratan boca de expendio de droga: Logran incautar más de 50 dosis de droga

Se allanaron dos viviendas ubicadas en barrio San Martín, donde un joven fue detenido. Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 3.

Efectivos de la Sección de Investigación Narcocriminal 3 realizaron dos allanamientos y detuvieron a un joven, en el marco de una causa por microtráfico de drogas. La investigación se originó a partir de diversas tareas de inteligencia e investigación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios del barrio San Martín de Rosario de Lerma, donde se secuestraron alrededor de 50 dosis de marihuana, celulares y elementos de fraccionamiento.

El detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Juzgado de Garantías 3.