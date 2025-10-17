Denuncian a Seaboard por incendios intencionales en cañaverales de Orán

Dos delegados sindicales de la zona agrícola de Seaboard presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de Orán por incendios provocados intencionalmente en cañaverales, que se extendieron sin control durante meses, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

Leonardo y Santiago Villatarco aseguraron que capataces y supervisores ordenaron las quemas como método de renovación de terrenos, pero los fuegos se descontrolaron, obligando a los empleados a actuar como brigadistas sin capacitación, exponiéndolos a intoxicaciones por humo y a situaciones de riesgo extremo, como sumergirse en canales de riego para escapar de las llamas.

Según el reclamo, ambos delegados fueron citados el 14 de octubre a una reunión con el gerente de relaciones laborales, Jorge Smichouski, quien los habría amenazado con despidos y acciones legales si continuaban denunciando públicamente la situación.

La denuncia, respaldada por varios trabajadores de Seaboard, señala que la situación viola normas de seguridad y salud laboral.

Los delegados, según indicó el medio Cuarto, solicitaron una audiencia formal ante la Secretaría del Ministerio de Trabajo para que la empresa garantice condiciones de trabajo seguras y cese las prácticas que exponen a los empleados a riesgos evitables.

“Solo hacíamos nuestro trabajo como delegados, reclamando por la seguridad de nuestros compañeros”, aseguraron Villatarco y Puca en el documento presentado ante la autoridad laboral.