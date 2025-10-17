La Municipalidad de Orán decidió no más multas, ahora serán cursos

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros anunció que la multa por conducir sin casco se reducirá a $0, pero los infraccionados deberán realizan un curso para recuperar el vehículo. De esta forma se busca que los ciudadanos tomen conciencia sobre los riesgos a los que se exponen al conducir sin tal elemento de protección.

Es que los conductores que vean su vehículo retenido deberán realizar obligatoriamente un curso de Educación Vial y Convivencia Ciudadana para recuperarlo.

La medida tiene como objetivo formentar la concientización y el compromiso con la seguridad vial.

La decisión responde a la necesidad de fomentar un cambio cultural en el uso responsable del casco, priorizando la educación y prevención por sobre la pena economíca.