Un joven agoniza tras ser atacado con una botella en B° Solidaridad

Los vecinos de barrio Solidaridad viven momentos de preocupación y angustia tras un hecho que dejó a un joven agonizando tras un brutal ataque.

La víctima, de 19 años, sufrió un golpe en su cabeza con una botella, siendo “partido” este elemento contundente sobre el joven.

En el lugar se apersonó personal policial y de asistencia médica. Según informó Hola Salta, los sospechosos serían “Chuqui y garrafa”.

Los salteños se expresaron en la publicación por lo ocurrido: “Que bárbaro tipos enfermos están tan al vicio que andan buscando a quien joderle la vida…espero lo atrapen y no salgan más”, “Qué hace infantería que no actuó”, “Pongan mano dura”, “Que raro que pase eso en solywood (…)”, “Son de terror los mocosos…estaría para encerrarlos una semana y hacerlos trabajar 8 horas seguidas para que se acostumbren a no vaguear y chupar…eso hacen de ociosos”.